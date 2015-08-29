ردًا على الطب الشرعي.. شقيق الطالبة «مريم»: نتعرض للظلم ولن نصمت

قال الدكتور مينا ميلاد شقيق الطالبة مريم بالصف الثالث الثانوي بمدرسة صفط الخمار الثانوية والحاصلة على «صفر %» ، إن الاوارق الخاصة بها بكنترول أسيوط لا تخصها، وأشار إلى إن شقيقته مريم فور سماعها تصريحات المتحدث الرسمي للطب الشرعي إصيبت بحالة إغماء ونحاول إفاقتها.

> وأضاف شقيق مريم إننا سنتقدم ببلاغ آخر للنيابة العامة، لاننا واثقون إن الخط الموجود باورواق الاجابة لا يطابق خط مريم.

> وأوضح شقيق الطالبة إن النيابة العامة بأسيوط، أصدرت تعليماتها لادارة التزييف والتزوير بالطب الشرعي والذي قام بإستكتاب مريم 5 مرات متتالية منذ ان تقدمنا ببلاغ ضد المسؤلين بكنترول أسيوط بضياع أوراق الاجابة الخاصة بمريم، حيث تم إستكتابها في الـ 7 مواد دراسية وفي المرة الاخيرة تم إستكتابها في مادتي اللغة الانجليزية والفرنسية.

> وكان قد أكد الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم الطب الشرعي، تطابق خط الطالبة مريم ملاك، الحاصلة على صفر في نتيجة الثانوية العامة، مع الخط الموجود بورقة إجابتها بعد استكتابها مرتين.

> وأوضح إن اللجنة الثلاثية المشكلة لبحث الورقة تأكدت إن الخط الموجود هو خط مريم، وبالتالي تكون النتيجة سليمة مائة بالمائة.