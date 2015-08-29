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محافظ الإسماعيلية يقود حملة لرفع وإزالة الاشغالات بالشارع التجاري

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محافظ الاسماعليه

محافظ الإسماعيلية يقود الحملة

قاد محافظ الإسماعيلية اللواء يس طاهر، على القيام بجولٍة ميدانيٍة، رافقه  فيها المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكري، لمحافظة الاسماعيلية والمهندس محمد الصافي رئيس حى ثالث الاسماعيلية؛ وذلك للمتابعة الميدانية والاشراف على تنفيذ رفع الإشغالات بحى ثالث الإسماعيلية بالتنسيق والتعاون التام مع مديرية الأمن لتنفيذ قرارات الإزالة ورفع جميع الاشغالات والتعديات بالشارع التجاري بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث الاسماعيلية.

ونفذت أعمالها تحت إشراف اللواء محمود ماهر، مساعد مدير أمن الإسماعيلية والعقيد عادل صيام مدير إدارة شرطة المرافق وبالاستعانة بقوات الأمن وعمال ومعدات وآليات الحي.

وجرى رفع وإزالة عدد 35 حالة اشغال وتعدي على الأرصفة وتحرير المحاضر والمخالفات اللازمة وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين.

وقد أكد محافظ الاسماعيلية خلال تنفيذ الحملة على أنه آن الآوان لتنفيذ وتطبيق وفرض سيادة القانون على الجميع من أجل استعادة الهدوء والاستقرار للشارع الاسماعيلي مؤكدًا على أنه سوف يستمر المضي قدمًا في استئناف تلك الحملات على مستوى كافة قطاعات المحافظة وتوابعها بالكامل والتعامل بكل حسم وشدة مع تلك المخالفات دونما أية استثناءات لأحد وحتى يجرى استعادة هيبة الدولة والحفاظ عليها.

جانب من رفع الاشغالات

جانب من رفع الاشغالات

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