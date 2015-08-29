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تأجيل محاكمة تشكيل عصابى متهم بجلب 8ملايين قرص مخدر من الخارج لـ27 ديسمبر

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تأجيل محاكمة تشكيل عصابى متهم بجلب 8ملايين قرص مخدر من الخارج لـ27 ديسمبر تأجيل محاكمة تشكيل عصابى متهم بجلب 8ملايين قرص مخدر من الخارج لـ27 ديسمبر

>أجلت، اليوم، محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية، ثانى جلسات محاكمة تشكيل عصابى مكون من 6 متهمين، على خلفية اتهامهم بجلب 8 ملايين قرص مخدر وطلقات خرطوش إلى البلاد عبر الحدود الغربية قبل ضبطهم بمنطقة عين شمس لـ27 ديسمبر للطلبات.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شكرى، وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم وهشام بدوى، وأمانة سر ممدوح زهران ومحمد شعراوى.

ووصل المتهمون إلى محكمة العباسية قادمين من سجن طرة، تحت حراسة أمنية مشددة، حيث تم إيداعهم قفص الاتهام وسط تواجد مكثف من ذويهم.

وطلب فاروق حافظ دفاع المتهمين، سماع شهود الإثبات، بالإضافة إلى سماع شهود النفى فى القضية.

وكشفت التحقيقات فى القضية رقم 10114 جنايات عين شمس لسنة 2014 عن تخطيط عناصر التشكيل العصابى، لتهريب وجلب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة عبر الحدود الغربية للبلاد، وتخزينها بعددٍ من المحافظات قبل ترويجها.

وأضافت التحقيقات أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من رصدهم والوقوف على مظاهر أنشطتهم الإجرامية، وألقت القبض عليهم، وهم كل من "محمد.س.ع.ج.ا"، وشهرته "السعداوى" صاحب معرض سيارات، ومقيم بمنطقة الزيتون فى القاهرة، وسبق اتهامه فى العديد من قضايا "جرائم نفس، حيازة سلاح، ومتفجرات، قتل"، و"نبيل.س.ع.ج.ا" عاطل، ومقيم بدائرة بالزيتون سبق ضبطه واتهامه فى قضايا جرائم النفس.

بالإضاف إلى "إبراهيم.ع.م.ع" صاحب شركة استيراد وتصدير، ومقيم بعين شمس وشقيق الثالث وشقيقه "السيد " صاحب شركة استيراد وتصدير "إسماعيل م ح ا" صاحب مكتب شحن وتفريغ، ومقيم ببورسعيد مسجل شقى خطر فرض سيطرة، وسبق ضبطه واتهامه فى 20 قضية جرائم النفس، "إتلاف، حريق عمد، سرقات، اعتداء على موظف، حيازة سلاح، تهريب بضائع"، و"سعيد م م ا"، صاحب مراكب، ومقيم بمطروح .

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