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سيارة تثير الذعر أمام أحد البنوك بحلمية الزيتون

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سيارة تثير الذعر أمام أحد البنوك بحلمية الزيتون سيارة تثير الذعر أمام أحد البنوك بحلمية الزيتون
انتهى رجال الحماية المدنية بالقاهرة من فحص سيارة ملاكى أمام أحد البنوك ، بشارع سليم الأول بحلمية الزيتون، وتبين من خلال الفحص سلبية البلاغ وعدم إحتواء السيارة على أى مواد متفجرة.

كانت غرفة الحماية المدنية، قد تلقت بلاغاً من المواطنين بالإشتباه فى سيارة ملاكى متواجدة على جانب الطريق أمام أحد البنوك، وبالانتقال والفحص تبين سلبية البلاغ.
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