القبض على عاطل بحوزته بندقية آلية و10 كيلو بانجو فى كوم إمبو

ألقت وحدة مباحث كوم إمبو، اليوم السبت، القبض على عاطل بحوزته بندقية آلية و(10) كجم من البانجو المخدر، وذلك خلال حملة تفتيشية بالتنسيق بين إدارتى البحث الجنائى والأمن العام بمديرية الأمن، تم تحريز المضبوطات، واقتياد المتهم لديوان المركز تحت تصرف النيابة العامة.

كان ورد إلى اللواء عمر ناصر، مدير امن أسوان، إخطارًا بضبط المتهم (محمد . ع) 29 سنة متلبسا بحيازة سلاح آلى وكمية من نبات البانجو المخدر.

تحرر بالواقعة محضر شرطى أدرج تحت رقم (3892) إدارى مركز كوم إمبو، وجارى عرض المتهم على النيابة المختصة لتتولى التحقيقات.