شاهدي أبرز النجمات يتألقن مع ازياء روبرتو كفالي

تتميز فساتين روبرتو كفالي بالفخامة وأناقة التصميم، وهذا ما جعلها من الخيارات المثالية لنجمات السجادة الحمراء، كما شاهدناها تتكرر في إطلالات النجمات على السجادة الحمراء كذلك.

في إطلالة أشوريا راي Aishwarya Rai في مهرجان كان السينمائي شاهدنا أحد تصاميم روبرتو كفالي الذهبية الفخمة فأعطاها إطلالةً ملكيةً رائعةً للسجادة الحمراء، أما في إطلالة كريستين بيل Kristen Bell في حفل الأوسكار فشاهدنا فستانًا أبيض بتصميم فخم وأنيق .

تضفي تصاميم روبرتو كفالي طابع الفخامة على إطلالات النجمات دائمًا، فقد حول العارضة المشاغبة كارا ديليفين Cara Delevingne لأميرة بإطلالة عصرية ناعمة، وزيّن إطلالة ريتا أورا Rita Ora بفستانها الأسود الساحر في إحدى احتفالات السجادة الحمراء .

وقد امتدت شعبية فساتين روبرتو كفالي لنجمات العالم العربي حيث ظهرت تصاميمه في إطلالة أحلام المحبة للإطلالات البراقة والتصاميم الفخمة، وهيفاء وهبي صاحبة الإطلالات الاستعراضية، بالإضافة للنجمة أليسا التي تألقت بفستان أسود جميل من تصميمه في إحدى حلقات برنامج X Factor .

شاهدي معنا في الصور أعلاه أجمل إطلالات النجمات العرب والأجانب بفساتين روبرتو كفالي، واختاري الأجمل بينها.

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