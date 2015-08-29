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مدير أمن الفيوم: محاولة اغتيالى شائعة مغرضة تروجها قناة الجزيرة

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مدير أمن الفيوم: محاولة اغتيالى شائعة مغرضة تروجها قناة الجزيرة مدير أمن الفيوم: محاولة اغتيالى شائعة مغرضة تروجها قناة الجزيرة
قال اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، إن قناة الجزيرة الداعمة للإرهاب أشاعت محاولة تفجير السيارة التى استقلها، مؤكدًا أن العبوة التى كانت انفجرت فجر اليوم عبوة صوت أثناء سير الحملة ولا توجد تلفيات ولا إصابات.

وأضاف مدير أمن الفيوم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الضرب الأمنية التى تمت اليوم، قامت قناة الجزيرة ببث شائعات مغرضة، وأن الضربات الاستباقية للجماعات الإرهابية كانت ناجحة ومستمرون لمحاربة الإرهاب الأسود.

كان عبوة ناسفة انفجرت زرعها مجهولون استهدفت حملة أمنية برئاسة اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم بمدخل مدينة إطسا دون وقوع إصابات.


>- العقاب الثورى تعلن مسئوليتها عن تفجير عبوة ناسفة استهدفت حملة أمنية بالفيوم

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