"التضامن": زيادة 6 لـ8% بأسعار الحج عن العام الماضى نتيجة ارتفاع الريال

أكد أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة، والمشرف العام على الحج بوزارة التضامن، أن أسعار حج الجمعيات زادت عن العام الماضى من 6 لـ8% بسبب ارتفاع سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، وأن المستوى الأول من حج الجمعيات يبدأ بـ41 ألف جنيه ويشمل إقامة كاملة شاملة التنقلات.

وقال أيمن عبد الموجود، فى حواره مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هناك تنسيقًا كاملاً مع وزارتى الطيران المدنى لتسهيل أداء مناسك الحج للمصريين.

وأوضح المشرف العام على الحج بوزارة التضامن، أن المملكة العربية السعودية أقرت نظام إلكترونى جديد لتلافى كل المشاكل التى تواجه الحجاج، لافتًا إلى أن وزارة التضامن، تعاقدت مع كبرى شركات النقل بالمملكة السعودية لتسهيل تنقل الحجاج المصريين.

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