افتتاح مشروعات جديدة فى العيد القومى للبحيرة بتكلفة 750 مليون جنيه

قال الدكتور محمد سلطان – محافظ البحيرة- إن العيد القومى لمحافظة البحيرة، هذا العام، والذى يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام، ذكرى انتصار أهالى رشيد على حملة فريزر الإنجليزية عام 1807 سيشهد افتتاح العديد من المشروعات الخدمية بمدن ومراكز المحافظة، تتجاوز تكاليفها الاستثمارية أكثر من 750 مليون جنيه فى شتى القطاعات الخدمية، منها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والصحة والكهرباء والغاز والإسكان والطرق والكبارى، وتطوير القرى الأكثر احتياجًا وصوامع تخزين الغلال ومصانع تدوير القمامة.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم، برؤساء الوحدات المحلية ومسئولى شركات المياه والكهرباء والصرف الصحى والإسكان والأبنية التعليمية، بحضور المهندسة نادية عبده – نائب المحافظ ومحمد الصيرة – السكرتير العام، واللواء فتحى عبد الغنى – السكرتير العام المساعد.

ووجه محافظ البحيرة بتحديد احتياجات منافذ السلع الغذائية بالمدن من اللحوم، التى سيتم توفيرها بمعرفة القوات المسلحة بتلك المنافذ بالكميات المطلوبة وبأسعار اقتصادية.

وكذلك التنسيق مع التربية والتعليم ومجالس الأمناء بالمدارس لتنفيذ مبادرة تجميل وتشجير المدارس بزراعة 20 ألف شجرة بواقع من 10 إلى 15 شجرة بكل مدرسة مع تعميم مبادرة وحملة البحيرة محافظة نظيف بمدن ومراكز المحافظة بمساهمة ودعم رجال الأعمال والمستثمرين لتوفير صناديق القمامة، حيث تم توفير 600 صندوق بدمنهور، وجارى توفير 400 صندوق آخر، تمهيدًا لتوزيعها على العمارات السكنية.