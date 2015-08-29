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نائب رئيس جامعة المنصورة يناقش الاستعدادات للعام الدراسى الجديد

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نائب رئيس جامعة المنصورة يناقش الاستعدادات للعام الدراسى الجديد نائب رئيس جامعة المنصورة يناقش الاستعدادات للعام الدراسى الجديد
عقد الدكتور الهلالى الشربينى الهلالى، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، اجتماعا مع الدكتور حسام الدين مصطفى مسئول التواصل الطلابى بالجامعات المصرية، والدكتور أحمد خليفة مسئول التواصل الطلابى بالجامعة، وعلى الجمل، مدير عام رعاية الطلاب، ومسئولى التواصل الطلابى، وأعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة، ومديرى إدارات رعاية الطلاب بمختلف كليات الجامعة، ومديرى الإدارات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، لبحث ومناقشة الاستعدادات التحضيرية للعام الدراسى القادم 2015 / 2016.

تناول الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات، وتم استعراض خطط وإحصائيات الأنشطة الطلابية وخطط استقبال الطلاب الجدد وانتخابات الاتحادات الطلابية، وتفعيل مختلف الأنشطة الطلابية، والعمل على زيادة أعداد الطلاب المشاركين فى مختلف الأنشطة واختيار القيادات الطلابية الجيدة وتوزيع دليل عن القطاع للطلاب الجدد يعرف الطلاب بمختلف الخدمات، التى يقدمها القطاع للطلاب، وكذلك دليل عن الكلية، الذى يحتوى على رسالة وأهداف الكلية والخدمات، التى تقدمها للطلاب.

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مصر 365