أخبار عاجلة

مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
مساء dmc - النائب محمد أبو حامد: أزمة أصحاب المعاشات هى أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

افتتاح عيادات خارجية لأمراض القلب والصدر بمستشفى المعمورة

Google+ Print
افتتاح عيادات خارجية لأمراض القلب والصدر بمستشفى المعمورة افتتاح عيادات خارجية لأمراض القلب والصدر بمستشفى المعمورة
صرح الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه قد تقرر افتتاح عيادات خارجية تخصصية فى الأمراض الصدرية وأمراض القلب وعيادة لصدر الأطفال بمستشفى صدر المعمورة بالإسكندرية، مع المحافظة على العيادة الخارجية الموجودة حاليا بمستوصف صدر المعمورة.

وقال حجازى إنه بناء على توجيهات أ.د. عادل العدوى وزير الصحة وفى ظل الدعم المتواصل من د.هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، تم وضع خطة لتطوير المستشفى تتضمن إمداد المستشفى بجهاز أشعة مقطعية وتطوير أقسام الجراحة وجراحة المناظير والعناية المركزة والرعاية الوسطية وإدخال أقسام الأمراض الصدرية للأطفال.

كان وكيل الوزارة قد قام بزيارة لمستشفى صدر المعمورة تفقد فيها سير العمل بالمستشفى والتقى بالمرضى والعاملين ، وأشاد بأداء العاملين بكافة أقسام المستشفى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365