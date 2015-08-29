افتتاح عيادات خارجية لأمراض القلب والصدر بمستشفى المعمورة

صرح الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه قد تقرر افتتاح عيادات خارجية تخصصية فى الأمراض الصدرية وأمراض القلب وعيادة لصدر الأطفال بمستشفى صدر المعمورة بالإسكندرية، مع المحافظة على العيادة الخارجية الموجودة حاليا بمستوصف صدر المعمورة.

وقال حجازى إنه بناء على توجيهات أ.د. عادل العدوى وزير الصحة وفى ظل الدعم المتواصل من د.هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، تم وضع خطة لتطوير المستشفى تتضمن إمداد المستشفى بجهاز أشعة مقطعية وتطوير أقسام الجراحة وجراحة المناظير والعناية المركزة والرعاية الوسطية وإدخال أقسام الأمراض الصدرية للأطفال.

كان وكيل الوزارة قد قام بزيارة لمستشفى صدر المعمورة تفقد فيها سير العمل بالمستشفى والتقى بالمرضى والعاملين ، وأشاد بأداء العاملين بكافة أقسام المستشفى.

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