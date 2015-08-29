بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد المنشآت الشرطية بالمحلة

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن الغربية قسم النجدة ومركز شرطة المحلة والتمركزات الأمنية بمدينة المحلة، يرافقه اللواء محمد جابر مساعد مدير أمن الغربية، واللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود.

وأكد مدير أمن الغربية على حسن التعامل مع الموطنين وتسهيل الاجراءات لهم فى ظل روح القانون، وقام مدير الأمن بتوعيتهم بالظروف الأمنية الراهنة التى تمر بها البلاد.



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