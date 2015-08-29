بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد المنشآت الشرطية بالمحلة
تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن الغربية قسم النجدة ومركز شرطة المحلة والتمركزات الأمنية بمدينة المحلة، يرافقه اللواء محمد جابر مساعد مدير أمن الغربية، واللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأكد مدير أمن الغربية على حسن التعامل مع الموطنين وتسهيل الاجراءات لهم فى ظل روح القانون، وقام مدير الأمن بتوعيتهم بالظروف الأمنية الراهنة التى تمر بها البلاد.
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