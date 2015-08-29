وكيل وزارة التعليم بالبحيرة يتفقد استعدادات المدارس للعام الدراسى الجديد

قام اليوم الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بجولة تفقدية لمدارس إدارة وادى النطرون التعليمية، لمتابعة أعمال الصيانة التى تتم بها، والتأكد من انتهائها خلال الأيام المقبلة، قبل بدء العام الدراسي بوقت كافٍ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محب كامل الرافعى وزير التعليم بشأن متابعة المشروع القومى لصيانة المدارس، وتوجيهات الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة بشأن التأكد من جاهزية كل المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد.

بدأت الجولة بزيارة مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية والتى تجري بها عمليات الصيانة البسيطة من خلال مبالغ اللامركزية المصروفة لها والتي تقدر بخمسة آلاف جنيه، ثم استمرت الجولة بزيارة مدرسة الأمين الابتدائية والتي تجرى بها عملية صيانة شاملة ينفذها جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة والمنتظر دخولها الخدمة مع بداية العام الدراسي، حيث سيتم الانتهاء من أعمال الصيانة في 15 / 9 / 2015

بعد ذلك توجه التداوى لزيارة مدرسة السلام الابتدائية والتي تجرى بها أعمال الصيانة من خلال مبالغ اللامركزية المنصرفة لها وتقدر بأكثر من ثلاثة آلاف جنيه لإجراء الصيانة البسيطة وتغطية أرضية المدرسة بالنجيل.

وزار التداوى مدرسة الشهيد مصطفى عابد الإعدادية والتى تجرى بها أعمال الصيانة البسيطة استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد، وتلاها بزيارة مدرسة مصطفى عابد الابتدائية والتى تجري بها عملية صيانة شاملة ينفذها جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة والمنتظر دخولها الخدمة مع بداية العام الدراسي حيث سيتم الانتهاء من أعمال الصيانة في 15/9/2015.

وقام بزيارة مدرسة المستقبل الابتدائية وهى مدرسة مبنية بالجهود الذاتية، واختتم زيارته بمدرسة وادي النطرون الثانوية الصناعية والتي تجري بها أعمال الصيانة الشاملة بمعرفة هيئة الأبنية التعليمية والمنتظر دخولها الخدمة مع بداية العام الدراسى حيث سيتم الانتهاء من أعمال الصيانة فى 15/9/2015 .



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