بالصور.. إبراهيم التداوى يواصل جولته فى البحيرة بزيارة مدارس النوبارية

زار الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم، مدارس إدارة النوبارية التعليمية استمراراً لجولته فى مدارس المحافظة بهدف متابعة أعمال الصيانة والتأكد من انتهائها خلال الأيام القادمة وقبل بدء العام الدراسى بوقت كافٍ، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محب كامل الرافعى، والدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة بشأن التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال العام الجديد.

وزار "التداوى" مدرسة النوبارية الثانوية المشتركة لمتابعة الصيانة البسيطة ومعرفة مدى جاهزيتها لاستقبال العام الجديد، كما زار مدرسة النوبارية الرسمية للغات، والتى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية وتدخل الخدمة مع بداية العام الدراسى، واختتم جولته بزيارة مدرسة "ابنى بيتك" بالنوبارية لمتابعة صيانتها.



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