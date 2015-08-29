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بالصور.. 15 مليون جنيه لاستكمال مسجد الصحابة على نفقة القوات المسلحة

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قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بجولة اليوم لتفقد التطوير والتجميل بمنطقة السوق القديم والوقوف على استكمال الأعمال الإنشائية بمسجد الصحابة التى تنفذها إدارة المشروعات الكبرى التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة 15 مليون جنيه على نفقة القوات المسلحة.

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن مسجد الصحابة سيكون تحفة معمارية ومزارا لجميع زائرى شرم الشيخ وسيتم تجميل باقى المحلات والبازارات المجاورة له لتواكب افتتاح المسجد، مناشدا أصحاب المحلات التجارية بالحفاظ على النظافة والتراث القديم للسوق.

ودعا المحافظ لاجتماع يوم الأربعاء 2 سبتمبر القادم بحضور ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لعرض مقترحات "اللاند سكيب "والتجميل للمنطقة المحيطة بالمسجد التى سيبدأ العمل فيها مباشرة، ومن المقرر افتتاح المسجد واللاند سكيب فى مايو 2016
>اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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