سياحة السويس تتوقع استمرار ارتفاع الإشغالات بالقرى السياحية خلال سبتمبر

توقع محمد جودة مدير تنشيط السياحة فى السويس، استمرار ارتفاع نسبة الإشغالات بالقرى السياحية والفنادق والمنتجعات فى السخنة خلال شهر سبتمبر القادم، موضحًا أن هناك إقبالا ملحوظا على منطقة السخنة.

وأضاف، أن نسب الإشغالات وصلت 100% خلال النصف الأول من شهر أغسطس، وهذه النسبة لم تنخفض حتى نهاية الشهر نظرا لاستمرار توافد المواطنين بشكل كبير على الشواطئ.

تابع جودة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الصيف الحالى يعتبر أفضل موسم للقرى السياحية وفقا لآراء مديريها والعاملين بقطاع السياحة فى السخنة، ولفت إلى أن الانتعاش الذى شهدته المنطقة فى موسم عيد الفطر المبارك، ظل موصولا حتى اليوم، كما أن أغلب القرى السياحية والفنادق مكتملة العدد حتى نهاية أغسطس الجارى.