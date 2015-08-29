التنظيم والإدارة بالوادى الجديد تعلن عن فرص عمل لأطباء بيطريين بالمحافظة

قال الدكتور محمد بشير مدير عام الطب البيطرى بالوادى الجديد فى تصريح صحفى، إن مديرية الطب البيطرى، قد أعلنت اليوم السبت عن توفير 20 وظيفة طبيب بيطرى ثالث بالمديرية والإدارات التابعة لها بالمحافظة وجاء ذلك ضمن المسابقة التى أُعلن عنها ضمن 2156 وظيفة.

وأضاف بشير أن الشروط تتضمن المؤهل الدراسى، شهادة الميلاد، بطاقة الرقم القومى، الموقف من التجنيد إقرار كتابى أنه يقبل العمل فى أى مدينة أو قرية بالإدارات الخمسة على أن تقدم الطلبات بمقر المديرية بدءا من غد الأحد وحتى يوم 13 سبتمبر 2015 مضيفا أنه لا يجب ألا يزيد سن المتقدم عن40 عاما مع إجادة اللغة الإنجليزية ومهارات الحاسب الآلى وأن يكون التقدير "مقبول" فأعلى مع اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية.

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