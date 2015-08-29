سحب تراخيص «الخطابة» من مرشحي الانتخابات البرلمانية بسوهاج‎

قال وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، الشيخ إسماعيل الصغير، إن المديرية لن تسمح لأى خطيب من خطباء الجمعة إعتلاء المنبر؛ أذا ما تقدم للترشح في انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وأضاف أن هذا القرار سوف يشمل كذلك الأئمة والمفتشين ورؤساء الأقسام ومديري الإدارات مع منحهم إجازًة إلزاميًة في حالة تقدم أي منهم بأوراق ترشحه في الانتخابات لحين انتهاء العملية الانتخابية بالكامل لافتًا أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص المديرية بصفٍة خاصٍة والوزراة بصفٍة عامٍة على عدم توظيف الدين سياسيًا وانتخابيًا أو استخدام المساجد أو الساحات أو أي منشآت بالمديرية في الدعاية الانتخابية.