محافظ بني سويف يتابع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية‎

أصدرالمستشار محمد سليم محافظ بني سويف، توجيهاته لكل من السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ورئيس مدينة بني سويف بالعمل الميداني المستمر لمتابعة أعمال النظافة واتخاذ الاجرءات اللازمة لرفع مستوى النظافة بالشوارع.

كما وجه المحافظ على ضرورة تشديد الرقابة على منظومة النظافة، عن طريق لجان رصد ميدانية تقوم بالمرور على فترات متفاوتة طوال اليوم على مناطق تجمعات القمامة ورفعها في الحال.

وأشار المحافظ إلى أهمية توعية الأهالى بأماكن التجميع الخاصة بالقمامة ، داعيًا المواطنين إلى ضرورة التعاون مع المسئولين من خلال الإلتزام بوضع القمامة في الصناديق المخصصة لها وعدم تركها في الشوارع من أجل التوصل إلى حلول جذرية لمشكلات النظافة، وللحفاظ على المنظر الجمالي للشوارع ومنع تراكم المخلفات بالمناطق السكنية، كما طالب المحافظ المواطنين بالتواصل مع المحافظة عن طريق رصد أي مخلفات أو أكوام قمامة بالمدينة وإرسالها فورا للمحافظة حتي يتم ازالتها.