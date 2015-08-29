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الطب الشرعى: نتيجة مريم ملاك صاحبة صفر الثانوية سلمية 100% وخطها مطابق

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الطب الشرعى: نتيجة مريم ملاك صاحبة صفر الثانوية سلمية 100% وخطها مطابق الطب الشرعى: نتيجة مريم ملاك صاحبة صفر الثانوية سلمية 100% وخطها مطابق
أكد هشام عبد الحميد، المتحدث باسم الطب الشرعى، تطابق خط الطالبة مريم ملاك، الحاصلة على صفر فى نتيجة الثانوية العامة، مع الخط الموجود بورقة إجابتها بعد استكتابها مرتين.

وقال "عبد الحميد" فى تصريحات للإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن النيابة أرسلت ورقة إجابة الطالبة مريم ملاك، للتأكد من تطابق خط الطالبة بما كتب فى ورقة الإجابة، وتم استكتاب مريم مرتين، ثم طلبت أبحاث التزييف والتزوير ورق إجابات أولى وثانية ثانوى لمريم وتم مطابقتها بأوراق إجابة ثالثة ثانوى.

وأوضح أن اللجنة الثلاثية المشكلة لبحث الورقة تأكدت أن الخط الموجود هو خط مريم، وبالتالى تكون النتيجة سليمة مائة بالمائة.


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