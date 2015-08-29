بالفيديو.. آخر هذيان الإخوان: قاطعوا أفراح مؤيدى النظام و"تسلم الأيادى"

فى أحدث صيحة للهذيان والخرف، قال الشيخ محمد عبد المقصود، الداعية الموالى لجماعة الإخوان، إنه فى شهر أغسطس تتزايد فيه الأفراح والبعض يدعو رافضى الإخوان لحضور تلك الأفراح فى سبيل صلة الرحم، ولكن فى بعض الأوقات خلال حضورهم الأفراح يسمعون أغنية "تسلم الأيادى" وهذا لا يرضى مؤيدو الإخوان، محرضا الإخوان على مقاطعة أنصار النظام الحالى وعدم صلة الرحم معهم.



> وأضاف عبد المقصود فى تصريحات على أحد المواقع الإخوانية، أن قطع صلة الرحم مع أنصار النظام من سنة رسول الله، زاعما أن الرسول وبعض الصحابة فعلوا ذلك، والإمام أحمد بن حنبل، وأن قطع صلة الرحم مع مؤيدى النظام ليس حراما.

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