عزت أبو عوف لـ"آخر النهار": "أعود لبيتى غدا وربنا كريم معايا بعملية القلب"

قال الفنان الكبير عزت أبو عوف، إنه سيخرج من المستشفى غدا بعد تماثله للشفاء، وإجرائه عملية قلب مفتوح، مؤكدا أنه يتصرف بشكل عادى بالمستشفى، وتم التصريح له بمغادرة المستشفى وعودته لمنزله صباح غد، الأحد.

وكشف أبو عوف، فى أول مداخلة هاتفية له منذ تعرضه للوعكة الصحية، التى مر بها، مع الإعلامى محمود سعد مقدم برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية النهار، مساء اليوم، تفاصيل عملية القلب المفتوح، التى أجراها مؤكداً أن الأطباء استخدموا طريقة جديدة معه، قائلاً: "عملوا فيا تكتيك جديد لعمليات فتح القلب، من الجنب وهى طريقة جديدة، وفرت نصف التعب، ووفروا تعب أسبوعين، وربنا كان كريم معايا ولا أعرف ماذا أقول عير الحمد لله".

وتابع أبو عوف، قائلاً: "الأطباء طالبونى بالتزام الراحة التامة لمدة شهر كامل وعدم الإجهاد أو القيام أى مجهود وعدم النرفزة والانفعال لمدة شهر".

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