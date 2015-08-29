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بعد فشل انتقاله للدوري الإسباني .. حجازي خارج قائمة فيورنتينا أمام تورينو

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بعد فشل انتقاله للدوري الإسباني .. حجازي خارج قائمة فيورنتينا أمام تورينو بعد فشل انتقاله للدوري الإسباني .. حجازي خارج قائمة فيورنتينا أمام تورينو

خرج أحمد حجازي مدافع فيورنتينا من قائمة فريقه التي تسافر لمواجهة تورينو في الدوري الإيطالي يوم الأحد.

ويحل الفيولا ضيفا على تورينو ضمن الجولة الثانية من الكالتشيو.

حجازي كان بعد خطوات من الانضمام لإيبار الإسباني لكن المفاوضات توقفت بين الناديين، حسب تقارير صحفية.

وأعلن باولو سوزا المدير الفني لفيورنتينا قائمة الفريق لمواجهة تورينو التي خلت من اسم حجازي.

ويبحث مدافع الإسماعيلي السابق عن فريق جديد ينتقل إليه خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية التي تنتهي يوم الثلاثاء.

يذكر أن حجازي انتقل إلى الفريق الإيطالي من الإسماعيلي في صيف 2012 بعقد لمدة 4 مواسم.

ويحق لمدافع منتخب التوقيع لأي فريق بلا مقابل في يناير المقبل، على أن ينتقل إليه عقب نهاية الموسم.

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