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ثورة الصغار وفوز تأخر 52 عاما.. ومانشستر سيتي التاريخي في أبرز 10 أرقام قياسية

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ثورة الصغار وفوز تأخر 52 عاما.. ومانشستر سيتي التاريخي في أبرز 10 أرقام قياسية ثورة الصغار وفوز تأخر 52 عاما.. ومانشستر سيتي التاريخي في أبرز 10 أرقام قياسية

انتهى السبت الكروي في الدوري الإنجليزي بنتائج ومفاجأت غير متوقعة كان أبرزها هو سقوط تشيلسي وليفربول على ملاعبهم أمام كريستال بالاس ووست هام على التوالي.

فيما استمر مانشستر سيتي واثق الخطى ونجح في التغلب على واتفورد ليغرد وحيدا في صدارة جدول الترتيب.

ويرصد FilGoal.com أبرز 10 أرقام قياسية تحققت مع نهاية السبت الكروي في إنجلترا.

1- أصبح آلان باردو المدير الفني لكريستال بالاس هو أول مدرب يستطيع التغلب على جوزيه مورينيو ثلاث مرات في الدوري الإنجليزي.

وخلال كل تجارب مورينيو في البرتغال، إنجلترا، إيطاليا، وإسبانيا لم يستطع أي مدرب الفوز عليه مطلقا ثلاث مرات في المسابقة المحلية.

2- هذه هي سادس هزيمة لمورينيو في ملعب الفريق الذي يدربه بواقع ثلاث مرات مع ريال مدريد، مرتين مع تشيلسي، ومرة وحيدة مع بورتو، ولم يهزم مطلقا في جوزيبي مياتزا مع إنتر ميلان.

3- هذه هي ثاني أسوأ بداية لحامل لقب الدوري الإنجليزي حيث جمع تشيلسي 4 نقاط من 4 مباريات، وذلك بعدم بلاكبيرن في موسم 1996-1995 حيث حصد 3 نقاط فقط.

4- تشيلسي توج بقلب الدوري الموسم الماضي بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي، والآن بعد 4 جولات فقط يتأخر هو عن سيتي بـ8 نقاط.

5- استقبل مرمى تشيلسي حتى الآن 9 أهداف بعد 4 مباريات وهي ثاني أسوأ رقم في تاريخه بعد نفس المرحلة حينما سكن شباكه 10 أهداف في موسم 1972-1971.

6- هذه هي أول مرة ينجح فيها كريستال بالاس في الفوز بملعب ستامفورد بريدج في عصر البريميرليج.

7- أول مرة في عصر البريميرليج ينجح وست هام في الفوز على أرسنال وليفربول خارج ملعبه في موسم واحد.

8- بشكل عام هذه هي أول مرة ينجح فيها وست هام في الفوز في ملعب أنفيلد منذ عام 1963.

9- هزيمة ليفربول أمام وست هام بنتيجة 3-0 هي ثاني أكبر هزيمة بملعبه بعد الخسارة أمام تشيلسي 4-1 في عام 2005.

10- مانشستر سيتي هو أول فريق في الدوري الإنجليزي يبدأ الموسم بالفوز في كل مبارياته مسجلا 10 أهداف ودون استقبال أي هدف.

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