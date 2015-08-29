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نيابة سوهاج تخلى سبيل جزار أخفى لحوما فاسدة داخل دورة مياه مسجد

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نيابة سوهاج تخلى سبيل جزار أخفى لحوما فاسدة داخل دورة مياه مسجد نيابة سوهاج تخلى سبيل جزار أخفى لحوما فاسدة داخل دورة مياه مسجد

أرشيفية

أمرت النيابة العامة بسوهاج أعدام “62″ كيلو لحمة غير صالحة للاستخدام الآدمي قام أحد الجزارين بإخفائها داخل دورة المياه الخاصة بأحد المساجد المجاورة للمحل أثناء مشاهدته لحملة لمراقبة الاغذية، وقررت النيابة أخلاء سبيل الجزار على ذمة القضية.

تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج، بلاغًا من رئيس مباحث المنشأة، يفيد ضبط ع م ع س 45 عامًا والذي قام بإخفاء كمية من اللحوم داخل دورات المياه الخاصة بالمسجد المجاور للسوق خوفًا من ضبطه، وبفحص اللحوم المضبوطة بمعرفة الطبيب البيطري تبين إنها غير صالحة للاستهلاك الأدمي وقيامه ببيعها للمواطنين سعر الكيلو 65 جنيها، وعلى الفور تم التحفظ عليها.

وتحرر عن الوقعة المحضر رقم 10ً348 إداري، وبالعرض على النيابة أمرت باعدام اللحوم المضبوطة في الجبل الغربي بالاشتراك مع الطب البيطري والتموين.

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