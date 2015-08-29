الليمون بالملح علاج طبيعى وسريع للصداع

الصداع القوى هو أحد الأسباب التى يمكن أن تسبب إزعاجا للكثيرين، وتدمر كل الخطط اليومية، حيث إن الألم الذى ينتج عن الصداع قد يكون قوياً جداً.

لذلك قدم الموقع الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعة عبر تقرير حديث له وصفة بسيطة لخفض الألم الناتج عن الصداع إذا كنت لا تريد أن تأخذ حبوب مسكنة للصداع إضافية.

وأوضح الخبراء عبر التقرير أن هناك علاج مدهش، قد لا يأتى على الأذهان، وله قدرة مذهلة فى القضاء على الصداع وهو "الملح"، لكن يحذر تناوله لمرضى الضغط العالى.

وأفاد الخبراء أن تناول كوب واحد من عصير الليمون به ملعقتين من الملح، يخلصنا من الصداع على الفور.

وأضاف الخبراء عبر التقرير أن من الأفضل استخدام ملح البحر، لأنه يحتوى على العناصر والمعادن التى يكون لها تأثير إيجابى على الجسم البشرى، حيث أن الملح يرفع مستويات الطاقة فى الجسم، ويساعد فى الحد من الألم، ويوازن بين مستويات السيروتونين فى الجسم.