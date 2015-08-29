اللوبيا تحمى من السكتة الدماغية وتقوى النظر والقلب ومفيدة لمرضى السكر

اللوبيا من أشهر البقوليات التى يتناولها المصريون، وعلى الرغم من أن البعض قد يُعرض عن تناولها إلا أنها تتمتع بفوائد صحية مثيرة، وكشف مؤخراً تقرير نشر بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى عن القيمة الغذائية والمنافع الصحية للوبيا، وهى تشمل:

1.اللوبيا غنية بفيتامين "أ"، وهو ضرورى لصحة العين وتقوية أنسجة البشرة والعظام.

2.اللوبيا غنية بفيتامين "ب مركب"، وخاصةً فيتامين "ب9" أو ما يعرف باسم حمض الفوليك، حيث يحتوى كوب من اللوبيا على 210 مجم من الفوليك، وهى نصف الكمية التى يحتاجها الشخص البالغ يومياً، للتمتع بفوائدها المثيرة مثل مكافحة السرطان وتعزيز الوظائف الحيوية للجسم، وكما لها فوائد مهمة للحوامل وللجنين.

3.اللوبيا غنية بالألياف الطبيعية، التى تنظم مستويات الجلوكوز بالدم وبالتالى تكافح مرض السكر، وكما أنها تخفض مستويات الكولسترول بالدم، وتحفز الشعور بالشبع.

4.غنية بالبوتاسيوم الذى يساهم فى الوقاية من السكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم ويعزز صحة القلب والكلى ويقاوم الشعور بالقلق والضغوط النفسية.

5.اللوبيا مصدر رائع للبروتينات، وخاصةً بالنسبة للأشخاص النباتيين، وهى تساهم فى بناء العضلات والجلد والشعر والأظافر، وكما تساهم فى عملية نمو وإصلاح الخلايا.