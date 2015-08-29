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زيت الكركم يعالج التهاب المفاصل ويقلل التهابات الجلد

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زيت الكركم يعالج التهاب المفاصل ويقلل التهابات الجلد زيت الكركم يعالج التهاب المفاصل ويقلل التهابات الجلد
يستخدم الكركم لعلاج أمراض مختلفة، وهذا ما وضعه على القمة بالمقارنة بمعظم النباتات الأخرى عندما يتعلق الأمر بالعلاجات الطبيعية، ووفقاً للتقرير التالى نقدم لكم فوائد مذهلة ليست لمسحوق الكركم، لكن لزيته، وذلك حسبما نشر بموقع “Health”، الطبى الأمريكى المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية:

1- لعلاج التهابات الجلد


>واحدة من المكونات الرئيسية لزيت الكركم، هو "ألفا كركومين" وهذا ما يكسب زيت الكركم خصائصه المضادة للالتهابات، والتى تساعد فى تخفيف الألم، كما يستخدم لعلاج التهابات الجلد.

2- يساعد فى علاج التهاب المفاصل


>التهاب المفاصل مشكلة رئيسية ابتلى بها معظم كبار السن، لكن مع وضع زيت الكركم على المفاصل تسرع عملية شفاء التهاب المفاصل، كما يمكنه أيضاً أن يساعد على منع التهاب المفاصل فى المقام الأول، مع التدليك الملائم، لوقف حدوث الآلام فى المفاصل.
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