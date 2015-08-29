«عامل نظافة» يعيد مصوغات بـ600 ألف جنيهًا بعد العثور عليها بين القمامة

عثر عامل نظافة على مصوغات ذهبية قدرت قيمتها بـ600 ألف جنيهًا داخل “كيس قمامة” بأحد مقالب القمامة بمدينة الأقصر، وأعادها إلي أصحابها بعد سؤالهم عنها.

وقال سامي سمير مهندس بالإذاعة والتلفزيون بالأقصر، سافرت أنا وأفراد أسرتي منذ 15 يومًا للمصيف، وقبل أن نغادر الشقة قامت زوجتي بإخفاء مصوغاتها الذهبية التي تقدر بـ600 ألف جنيهًا داخل (كيس بلاستيك) ووضعته في سلة المهملات بالمنزل حتى لا يصل إليها اللصوص. وتابع، وعقب العودة إلى المنزل نسيت زوجتي أنها أخفت المصوغات داخل سلة المهملات وقامت بتنظيف المنزل وإلقاء جميع القمامة داخل (كيس بلاستيك) كبير وألقته أمام المنزل لينشله عمال النظافة بالمنطقة، وفي صباح اليوم التالي اكتشفت زوجتي أنها نسيت مصوغاتها داخل كيس القمامة الذي ألقته في نقطة تجميع القمامة بالشارع.

وأضاف، فور علمي بما حدث توجهت مسرعًا نحو صندوق القمامة المجاور لمنزلنا إلا أنني لم أجد شيئا، فأبلغت العميد أحمد طارق مدير المتابعة الميدانية، المشرف علي قطاع النظافة بالمحافظة، وبتكثيف جهود البحث توصل الي أن أحد عمال النظافة احتفظ بالمصوغات لحين سؤال أصحابها عنها، وقام بتسليمها لهم.