«شكري» مصر تؤكد التزامها بدعم أجندة نزع السلاح في الأمم المتحدة

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، بمقر وزارة الخارجية يوم السبت 29 أغسطس الجاري السيد كيم وون سو وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة لشئون ونزع السلاح، والذي يزور مصر حاليا ضمن وفد المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالأمم المتحدة في إطار خطة وزارة الخارجية للترويج للترشيح المصري لعضوية مجلس الأمن.

وقال المستشار احمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عقب اللقاء، بأن شكري استعرض مع المسئول الأممى بشكل مفصل رؤية مصر تجاه موضوعات نزع السلاح المطروحة على جدول أعمال الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقييمها لنتائج مؤتمر المراجعة الأخير لمعاهدة منع الانتشار النووي، مؤكدا على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق هدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وفى مقدمتها السلاح النووي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن وكيل السكرتير العام أشاد خلال اللقاء بالدور الهام الذي تضطلع به مصر في دعم أجندة نزع السلاح بالأمم المتحدة، معربا عن تطلعه لاستمرار التشاور مع مصر خلال المرحلة الهامة الحالية التى تواجه فيها اتفاقية منع الانتشار النووي تحديات جسام.