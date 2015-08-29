مدرب بوردو: عمر جابر لن ينضم.. ورئيس النادي: هو غير مؤهل لهذا المستوى

أكد ويلي سانيول مدرب بوردو الفرنسي أن عمر جابر نجم نادي الزمالك لن ينضم لفريقه في سوق الانتقالات الحالية إذا وجد البديل المناسب.

ويسعى جابر لإقناع مسؤولي القلعة البيضاء بالموافقة على رحيله للنادي الفرنسي الذي عرض مبلغ 400 ألف يورو للحصول على خدماته فيما يريد نادي الزمالك مبلغ 3 مليون يورو.

وقال سانيول للصحفيين في مؤتمر صحفي الجمعة:"جابر لن ينضم إذا وجدت لاعبا جيدا في سوق الانتقالات".

وعلق رئيس النادي جان لوي تريو على الأمر قائلا:"جابر لاعب يمتلك إمكانيات جيدة، لكنه ليس مناسبا للدوري هنا على المدى القريب. لدينا أولويات أخرى في سوق التعاقدات بدلا من انتداب لاعب مستقبله غير مضمون مع الفريق".