«العليا لانتخابات» تعلن الجدول الزمني للسباق البرلماني الأحد

قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، عقد مؤتمرًا صحفيًا بمقر الهيئة العامة للاستعلامات في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد المقبل، وذلك للإعلان عن إجراءات ومواعيد انتخابات مجلس النواب.

وقال المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات المستشار عمر مروان، – في بيان أوردته وكالة «أنباء الشرق الأوسط» –، إن اللجنة ستعلن خلال المؤتمر قرارها بدعوة الناخبين للاقتراع، ثم إعلان الجدول الزمني للعملية الانتخابية، وبيان شروط وفترة تقديم طلبات الترشح، بالإضافة إلى عدد آخر من القرارات التنظيمية الخاصة بالانتخابات.