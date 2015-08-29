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بالصور.. حملة “طلعت ريحتكم” تمهل الحكومة اللبنانية 72 ساعة لتحقيق مطالبها

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بالصور.. حملة “طلعت ريحتكم” تمهل الحكومة اللبنانية 72 ساعة لتحقيق مطالبها بالصور.. حملة “طلعت ريحتكم” تمهل الحكومة اللبنانية 72 ساعة لتحقيق مطالبها

تظاهرات بيروت اليوم

أمهلت حملة “طلعت ريحتكم” اللبنانية، اليوم السبت، 72 ساعة لتحقيق مطالبها، مهددة بالتصعيد ابتداءً من الثلاثاء المقبل.

وبحسب “روسيا اليوم”، ألقت ناشطة من حملة “طلعت ريحتكم” كلمة باسم الحملة، عددت فيها مطالب المتظاهرين، وأكدت أن هدف الحملة تحقيق دولة مدنية، و”الاستمرار في التظاهر الى أن يستقيل وزير البيئة محمد المشنوق، وكذلك الى أن نعرف من أطلق النار على المتظاهرين، وأيضا محاسبة الوزير ( وزير الداخلية) نهاد المشنوق، وإيجاد حل بيئي وصحي للنفايات، وحصول انتخابات نيابية شرعية”.

وقالت “التقينا ونزلنا بعلم لبنان وباستقلالية عن 8 و 14 آذار. اليوم كسرنا الحواجز، اليوم فككنا الارتباطات التي ترهن مستقبلنا، اليوم منعطف أساسي في حياتنا وبداية تغيير”.

وحذرت الناشطة المؤسسات الرسمية من “غضب المواطنين”، منددة بـ”الطبقة السياسية”.

وانطلقت مظاهرة حملة “طلعت ريحتكم”، عصر السبت، من محيط وزارة الداخلية باتجاه ساحة الشهداء في بيروت وتوافد الآلاف من اللبنانيين للمشاركة في المظاهرة التي دعت لها “طلعت ريحتكم” في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي.

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