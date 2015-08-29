الزمالك لـ في الجول ردا على مدرب بوردو: كيف تقول ذلك عن جابر .. ونحن أفضل من فريقك

رد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على تصريحات ويلي سانيول مدرب بوردو بشأن " جابر لاعب يمتلك إمكانيات جيدة، لكنه ليس مناسبا للدوري".

مدرب بوردو خرج يوم السبت ليؤكد عدم انضمام عمر جابر إلى الفريق الفرنسي.

وقال سانيول في تصريحات صحيفة: " جابر لاعب يمتلك إمكانيات جيدة، لكنه ليس مناسبا للدوري. لن ينضم إلينا". (طالع كل تصريحات مدرب بوردو عن عمر جابر)

ورد أحمد مرتضى بقوة على مدرب بوردو عبر FilGoal.com مشيدا بعمر جابر.

وقال أحمد مرتضى لـFilGoal.com: "كيف يقول ذلك. عمر جابر لاعب كبير ورائع ولعب للمنتخب الوطني بكل الأعمار السنية".

وأضاف "عمر جابر يلعب في نادي الزمالك وهو أكبر الأندية المصرية والإفريقية. ولا أظن إن بوردو حقق بطولات قارية مثل الزمالك".

وعن رحيل عمر جابر من الزمالك أتم أحمد مرتضى تصريحاته قائلا: "تم غلق الأمر نهائيا. وجابر لن يرحل إلى بوردو".