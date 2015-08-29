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عقد جلسة مشاورات روسية أمريكية فى موسكو حول التسوية السورية

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عقد جلسة مشاورات روسية أمريكية فى موسكو حول التسوية السورية عقد جلسة مشاورات روسية أمريكية فى موسكو حول التسوية السورية
عقد ميخائيل بوجدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية، جلسة مشاورات فى موسكو حول التسوية السورية مع مايكل راتني، المبعوث الخاص للشئون السورية فى وزارة الخارجية الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية فى بيان بثته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم السبت- إن بوجدانوف وراتنى أجريا تبادلا مسهبا للآراء حول دائرة واسعة من المسائل المتعلقة بالجهود الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية- دبلوماسية وبأسرع ما يمكن للأزمة السورية، وكذلك بمهمة مكافحة الخطر الإرهابى بشكل فعّال.

يذكر أن راتنى الذى تم تعيينه فى منصبه مؤخرا، وصل إلى موسكو فى إطار جولة خارجية تشمل أيضا زيارة الرياض للقاء كبار المسئولين السعوديين، وكذلك جنيف حيث سيجتمع الدبلوماسى الأمريكى مع المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا ستيفان دى ميستورا، حسبما أعلنته سفارة الولايات المتحدة فى موسكو.
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