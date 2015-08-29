حملة "طلعت ريحتكم" تشترط انتخاب رئيس للجمهورية كمطلب أول لتحركها

طالبت حملة "طلعت ريحتكم" بانتخاب رئيس للجمهورية كمطلب أول لتحركها، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل اليوم السبت.

وانطلقت مظاهرة حملة "طلعت ريحتكم" اليوم السبت، من محيط وزارة الداخلية باتجاه ساحة الشهداء فى بيروت، حيث توافد الآلاف من اللبنانيين للمشاركة فى المظاهرة.

وكان قائد الجيش اللبنانى جان قهوجي أعلن فى وقت سابق، أن قوات الجيش ستحمى التحركات الشعبية وأنه لن يسمح بالتعدى على المتظاهرين أو القيام بأعمال مخلة بالنظام.

وتسود حالة من التوتر في لبنان بسبب الدعوات للتظاهر السبت للمطالبة باجراء انتخابات نيابية مبكرة وكذلك للاحتجاج على أزمة النفايات وما يقول المنظمون إنه فساد وترهل ينخر مؤسسات الدولة.

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