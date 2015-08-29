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تسمم 9 أطفال من مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين ببنها

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تسمم 9 أطفال من مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين ببنها تسمم 9 أطفال من مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين ببنها
قال الدكتور محمد يوسف مدير مستشفى حميات بنها، إن المستشفى استقبل 9 حالات لأطفال من مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين ببنها، مصابون بحالات التهاب معوى واشتباه فى حدوث تسمم غذائى وتم حجزهم داخل المستشفى.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد لاشين وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه فور تلقيه إخطارا من مستشفى حميات بنها بالحالات، أرسل لجنة للتفتيش على الأغذية والمياه الموجودة داخل المؤسسة للتأكد من سلامتها.

وأضاف رمضان قطب مدير دار الرعاية الاجتماعية للبنين ببنها، فى تصريحات له، أن جميع الأغذية سليمة، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من الأطفال تناولوا نفس الطعام ولم يحدث لهم شىء، وأنه على الفور أرسل الأطفال المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم لهم.

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مصر 365