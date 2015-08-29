«ثقافة الأقصر» تواجهة التكفير و«التشيّع» في ملتقى وعاظ الأزهر

يستضيف فرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة الباحث سعد فاروق، الملتقى الثقافي للعلماء والوعاظ بالأزهر الشريف بعنوان “مواجهة التكفير والغزو الفكري والمد الشيعي” وذلك بعد غٍد الأثنين الموافق 31 أغسطس الجاري.

وقال رئيس فرع ثقافة الأقصر فضل الله هاشم، إن الملتقى يأتي في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين فرع ثقافة الأقصر ومديرية الأوقاف. وأضاف “هاشم”، أن الملتقى يضم علماء أجلاء لمواجهة موجة التكفير التي ظهرت في الآونة الأخيرة نتيجة التشدد الغريب على مصر، والمد الشيعي الذي خطره أشد من التكفير خصوصًا، وأنه قد سبق أن رفض المصريون التشيع عندما حكم الفاطميون مصر، الذين أسسوا الأزهر الشريف ليكون منبرًا لنشر الفكر الشيعي إلا أن المصريين حولوه إلي منارًة لنشر الفكر السني ومحاربة التشيع.