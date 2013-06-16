مركز حقوقي: مرسي رمز الشرعية والانتخابات عقد لا يجوز فسخه

أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان – المحسوب على جماعة الأخوان المسلمين – رفضه لمطالب تظاهرات 30 يونيو الجارى ومن بينها إسقاط الرئيس محمد مرسى ، مؤكدا أن رئيس

> الجمهورية جاء عبر انتخابات نزيهة اشرف عليها قضاء مصر العادل وشهد بها الجميع ، ويعتبر رمز للشرعية فى مصر ويجب إعطاءه الفرصة كاملة لتنفيذ برنامجه .

وأشار المركز فى بيان له ، اليوم الأحد ،أن الانتخابات هى بمثابة عقد اجتماعي بين الناخب والمرشح يجب نفاذ أثاره كاملة ولا يجوز لأحد فسخه أو التدخل لإنهائه بإرادة منفردة ، مشيرا الى وجود قصور كبير فى أداء الحكومة ومؤسسات الدولة ، مطالبا الرئاسة أن بتشكيل حكومة وطنية .

وأضاف البيان:” فلول النظام السابق والبلطجية قد عاثوا في مصر فسادا خلال العهد الغابر وهم الآن يحاولون من جديد لإنتاج نظام مبارك بالدعوي للعنف وإتلاف وحرق مؤسسات الدولة من أجل ان تهدم مصر “.

يذكر أن مركز الشهاب أكد فى بيانه أن يتابع ويراقب الدعوات والمشاركين فى تظاهرات 30 يونيو الجارى.