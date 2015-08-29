نشاطات عند السياحة في "بيونس آيرس"

اجعلوا العاصمة الأرجنتينية "بيونس آيرس" وجهتكم في هذه الفترة من العام، إذ توفّر عند السياحة فيها متعة القيام بمجموعة لا حصر لها من النشاطات... عند السياحة في "بيونس آيرس"، يتمتع المرء بالطبيعة الغنية بالثروات والتنوع المدهش الذي يعكس جمالية مطلقة!

تقع "بيونس آيرس" على الضفة الغربية لنهر "ريو دي لا بلاتا"، وعلى مستوى المصب مع المحيط الأطلسي، وتحظى بمرفأ يتمتع بأهمية كبيرة في الأرجنتين. ويسيطر مناخ شبه استوائي رطب عليها، علماً أن صيفها معتدل، إذ تسجّل الحرارة 22 درجة مئوية كمتوسط، فيما نسبة الرطوبة تكون مرتفعة في كثير من الأحيان خلال هذا الفصل.

السياحة في "ناميبيا" أرض المغامرات

عند السياحة في "بيونس آيرس"، زوري:

- "بارنكاس دي بلغرانو": يعود تصميم هذه الغابة إلى القرن التاسع عشر، حيث وضع المهندس الفرنسي الأرجنتيني كارلوس تايز الرسم الأساسي لها. في هذا الموقع الطبيعي الساحر بمكوناته، من أزهار "الأوكاليبتوس" وبحيرات تغري بممارسة عدد كبير من النشاطات، تحلو النزهة!

- "ميركادو سان تيلمو": لهذه السوق المسقوفة رمزية تراثية، وهي الواقعة ضمن محلّة تحمل اسمها، ويعود تأسيسها إلى سنة 1897، فيما تعكس واجهاتها هندسة العمارة الأوروبية. ان التسكع في هذه السوق من نشاط جاذب، علماً أن المعروضات تشمل: المنتجات الحرفية والأقمشة والمواد الغذائية...

- "كولونّ": تحضن خشبة مسرح "كولونّ" أجمل عروض الأوبرا في أميركا الجنوبية، مع الإشارة إلى أن البناء خضع للتجديد وإعادة الافتتاح في سنة 2010.

- "ليثاما بارك": يحلو قضاء فترة بعد الظهر في هذا المتنزه، حيث تظلل أشجار الـ"تيبا" الباسقة المكان الذي يمتلئ الآحاد بالسائحين الذين يأمونه للاستراحة، بعد جولة في الأسواق المجاورة.

- "لوخان": تقع حديقة حيوان "لوخان" في ضواحي "بيونس آيرس"، وتسمح بالتفاعل مع مجموعات كبيرة من الحيوانات عن كثب، على نحو مسلٍ للغاية!

- "فلوريدا": يمتاز هذا الشارع بجلبته، وهو الواقع وسط العاصمة الأرجنتينية، والجاذب هواة التسوق، على أنغام الموسيقى!

لحظات رومانسية في "روفينج "

- "لا بوكا": للسهر نكهة خاصة داخل هذه المحلّة ذات الأجواء البوهيمية، بمحاذاة المرفأ!

- "أفنيدا كوريانتس": تكثر الحركة في هذه الجادة الحاضنة المسارح. في المساء، يحلو المرور بمقاهيها التي تمتلئ بالرواد الذين يرون أن الأسعار فيها منطقية للغاية.

- "متنزه الساحل": يقع داخل "دلتا النمر" التي تبعد نحو ساعة ونصف الساعة من "بيونس آيرس" بواسطة القطار، ويضم الكثير من الألعاب التي تستحق التجربة والمناسبة للصغار خصوصاً!

- "بلاسا دي ماجو": تبدو هذه الساحة الأبر في "بيونس آيرس"، إذ تتمركز عل مقربة منها صروح المدينة ونقاط الجذب السياحية، وأبرزها: القصر الرئاسي، والمنزل الزهري، والصرح الديني. يتوسط الــ"بلاسا" متنزه يقصده الموظفون في المدينة عند الظهيرة لتناول الغداء على العشب الأخضر، كما السائحين وفناني الطرق والمهرّجين.

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