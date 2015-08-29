بالصور.. وزير الخارجية يستقبل نظيره اليمني لبحث إعادة الإعمار ودعم الشرعية

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، رياض ياسين وزير خارجية اليمن، حيث تطرق اللقاء إلى مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية في اليمن، والجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار ودعم الشرعية في اليمن.

وقد صرح المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد عقب اللقاء، بأن المشاورات بين الوزيرين تناولت بشكل تفصيلي تقييم الموقف الأمني في اليمن في ضوء النجاحات الميدانية التي يحققها التحالف العربي لاستعادة الأمل ودعم الحكومة الشرعية وتحرير المدن اليمنية، ومسار العملية السياسية تحت إشراف المبعوث الأممي وما يكتنفه من صعاب وتحديات، كما استغرق شق كبير من المحادثات آفاق التعاون المصري مع اليمن خلال المرحلة القادمة، والدعم الذي ستقدمه مصر لليمن في مجال إعادة البناء وتدريب الكوادر في القطاعات المختلفة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن وزير خارجية اليمن أعرب خلال اللقاء عن تقدير بلاده الكامل للدعم الذي تقدمه مصر لليمن في تلك اللحظة التاريخية الفاصلة، وان اليمن يثمن عاليا دور الدبلوماسية المصرية في الدفاع عن حق الشعب اليمنى في الحياة الآمنة والمستقرة تحت قيادة حكومته الشرعية.