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بدء فعاليات برنامج ” أنا المبدع ” الثقافي في معبد الأقصر

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بدء فعاليات برنامج ” أنا المبدع ” الثقافي في معبد الأقصر بدء فعاليات برنامج ” أنا المبدع ” الثقافي في معبد الأقصر

إحدي الفتيات المشاركه ببرنامج ” أنا المبدع “

بدأت فعاليات برنامج «أنا المبدع» الذي ينظمه فرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة الباحث سعد فاروق اليوم السبت بمعبد الأقصر.
> وقال رئيس فرع ثقافة الأقصر فضل الله هاشم، إن البرنامج عبارة عن ورشة تصوير فوتوغرافي إلى جانب ورش فنون تشكيلية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع جمعيتى «رسالة» و«على خطى الحبيب» حيث سيجري اختيار أجمل الصور والرسومات لكى تصدر الهيئة العامة لقصور الثقافة كتاب بها ورعاية أصحاب المواهب والنوابغ.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات البرنامج حتى صباح غٍد بمعبد الكرنك.

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