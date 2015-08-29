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"البيئة": الانتهاء من إزالة المازوت المتسرب بنيل أسيوط بعد غدٍ

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"البيئة": الانتهاء من إزالة المازوت المتسرب بنيل أسيوط بعد غدٍ "البيئة": الانتهاء من إزالة المازوت المتسرب بنيل أسيوط بعد غدٍ
قالت الدكتورة كوثر حنفى، رئيس الإدارة المركزية لإدارة الكوارث والأزمات بوزارة البيئة، إن الوزارة ستنتهى غدًا أو بعد غدٍ الاثنين بحد أقصى من رفع المازوت من نهر النيل أمام محطة كهرباء الحمرا بمحافظة أسيوط.

وأضافت الدكتورة كوثر حنفى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مركز مكافحة التلوث يعمل بحذر طول الوقت مع إزالة المازوت الموجود بالنيل أمام المحطة حتى لا يفلت الزيت من الحواجز المطاطية التى تم إحاطته بها.

يشار إلى أنه تم إغلاق 13 محطة مياه بمحافظتى أسيوط والمنيا، بسبب تسرب بقعة مازوت من محطة الكهرباء البخارية بمنطقة الحمرة فى أسيوط مساء أول أمس، وقررت وزارة الكهرباء إغلاق المحطة المتسببة فى التسريب نهائيا ثم تم فتح 10 منها.

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