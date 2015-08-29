السيسى يغادر القاهرة لبدء جولة آسيوية تشمل سنغافورة والصين وأندونيسيا

غادر مطار القاهرة الدولى اليوم السبت الرئيس عبد الفتاح السيسى، متجها إلى سنغافورة فى بداية جولة أسيوية تشمل كلا من الصين وأندونيسيا يلتقى خلالها برؤساء الدول الثلاث وكبار المسئولين ورجال الأعمال ورؤساء الشركات.

وتأتى زيارة الرئيس السيسى لسنغافورة تلبية لدعوة رسمية من تونى تان رئيس سنغافورة لزيارة بلاده، والتى تسلمها من زين العابدين رشاد المبعوث السنغافورى الخاص للشرق الأوسط، ووزير الدولة السابق للشئون الخارجية، والتى تكن الترحيب الكبير بالزيارة مع الإشارة إلى علاقات الصداقة التى تجمع بين البلدين.

الرئيس يبدأ غدا جولة آسيوية تشمل سنغافورة والصين وإندونيسيا.. السيسى يحضر مراسم احتفال بكين بمرور 70 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية.. وتوقيع اتفاقات مع جاكرتا.. والجولة تعكس سياسة مصر المنفتحة