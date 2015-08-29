وزارة الدفاع الجزائرية تعلن مقتل أحد أخطر العناصر الإرهابية غرب البلاد

قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن إرهابيا وصفته بـ المجرم الخطير قتل فى كمين لوحدة خاصة تابعة للجيش بولاية سيدى بلعباس غربى البلاد، وأوضحت الوزارة فى موقعها الالكترونى اليوم السبت إن الأمر يتعلق بـ "المجرم عبدو الشيخ المدعو طلحة، الذى التحق بالجماعات الإرهابية عام.1993

وأشارت إلى أن العملية التى تمت أمس الجمعة بفضل الاستغلال الدقيق للمعلومات، مكنت من التحفظ على مدفع رشاش من نوع كلاشنيكوف.

من جهة أخرى، اعتقلت وحدات الجيش الجزائرى 64 مهربا من جنسيات افريقية وضبطت مواد غذائية وأغراضا أخرى فى عمليات منفصلة أقصى جنوب البلاد، أمس الجمعة.

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