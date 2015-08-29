أخبار عاجلة

مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
مساء dmc - النائب محمد أبو حامد: أزمة أصحاب المعاشات هى أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزارة الدفاع الجزائرية تعلن مقتل أحد أخطر العناصر الإرهابية غرب البلاد

Google+ Print
وزارة الدفاع الجزائرية تعلن مقتل أحد أخطر العناصر الإرهابية غرب البلاد وزارة الدفاع الجزائرية تعلن مقتل أحد أخطر العناصر الإرهابية غرب البلاد
قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن إرهابيا وصفته بـ المجرم الخطير قتل فى كمين لوحدة خاصة تابعة للجيش بولاية سيدى بلعباس غربى البلاد، وأوضحت الوزارة فى موقعها الالكترونى اليوم السبت إن الأمر يتعلق بـ "المجرم عبدو الشيخ المدعو طلحة، الذى التحق بالجماعات الإرهابية عام.1993

وأشارت إلى أن العملية التى تمت أمس الجمعة بفضل الاستغلال الدقيق للمعلومات، مكنت من التحفظ على مدفع رشاش من نوع كلاشنيكوف.

من جهة أخرى، اعتقلت وحدات الجيش الجزائرى 64 مهربا من جنسيات افريقية وضبطت مواد غذائية وأغراضا أخرى فى عمليات منفصلة أقصى جنوب البلاد، أمس الجمعة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365