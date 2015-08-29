مصادر يمنية: طيران التحالف يشن 20 غارة على البيضاء

قصف طيران التحالف الذى تقوده السعودية اليوم السبت، مواقع وتجمعات الحوثيين وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية أن أكثر من 20 غارة جوية استهدفت الحوثيين وقوات صالح فى معسكر اللواء 117 المعروف بلواء "المجد"، ومواقع أخرى فى مديرية مكيراس. وأوضحت أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات عسكرية.

وهزت انفجارات عنيفة مديرية مكيراس، وشوهدت أعمدة الدخان ترتفع بكثافة.

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