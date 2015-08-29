غدا..بدء تسجيل المرشحين والمرشحات لانتخابات المجالس البلدية بالسعودية

تنطلق غدا الأحد فى جميع مناطق السعودية ثاني مراحل الدورة الثالثة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية بمرحلة "تسجيل المرشحين" التي تستمر 17 يوما بمشاركة المرأة للمرة الاولى "كناخبة ومرشحة "، بعد أن انطلقت في وقت سابق مرحلة "تسجيل المرشحين" في كل من العاصمة المقدسة والمجالس المرتبطة بها وأمانة المدينة المنورة مراعاة لقرب موسم الحج ، فيما تتواصل إجراءات "قيد الناخبين" في جميع مدن ومحافظات ومراكز المملكة التي بدأت السبت الماضى .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية انه سيتم خلال هذه المرحلة تسجيل أسماء من يرغب في الترشح لعضوية المجلس البلدي وتنطبق عليه الشروط القانونية ، وتتم عملية تسجيل المرشحين من الرجال في المركز الانتخابي المخصص في الدائرة الانتخابية لتسجيل المرشحين من الرجال ، وتتم عملية تسجيل المرشحين من النساء في المركز الانتخابي النسوي المخصص لتسجيل المرشحات في الدائرة الانتخابية ، وتتميز هذه الدورة من الانتخابات عن الدورتين السابقتين بتزامن مرحلة قيد الناخبين مع تسجيل المرشحين.

وأشارت لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية إلى عدة شروط لتسجيل المرشح وهي أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في الدائرة التي يرغب الترشح عنها ، وألا يقل عمره عن 25 سنة هجرية في موعد الاقتراع ، وألا يقل مؤهله التعليمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون محكوما عليه بحد شرعي ، أو الإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون مفصولا من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ، ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل ثلاث سنوات ، إضافة إلى ألا يكون محكوما عليه بالإفلاس الاحتيالي ، وألا تكون عضويته في المجلس البلدي مسقطة في مدة المجلس السابقة.

كانت المرحلة الاولى / قيد الناخبين / قد انطلقت يوم السبت الماضى في جميع مناطق المملكة العربية السعودية وتستمر 21 يوما.

وتعد هذه الانتخابات هى الاولى فى عهد الملك سلمان بن عبد العزيز وهى ثالث انتخابات بلدية عامة فى تاريخ السعودية بعد انتخابات 2005 و2011 وتشارك فيها المرأة للمرة الاولى كناخبة ومرشحة.

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