23 ألف موظف وعامل لخدمة ضيوف الرحمن بمكة المكرمة

اعتمدت أمانة العاصمة المقدسة "مكة المكرمة" خططها التشغيلية وبرامج عملها الخاصة بأعمال موسم حج العام الحالى، وانتهت من أعداد كوادرها البشرية وإمكانياتها الآلية ومعداتها وجميع الترتيبات الكفيلة بنجاح أداء الخطة خلال الموسم.

ونوه أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار بان الأمانة هيأت كافة طاقاتها البشرية والمادية لخدمة ضيوف الرحمن، حيث تم تجنيد أكثر من 23 ألف شخص لتنفيذ الخطة التى تشمل جميع المجالات ، مشيرا الى أنه تم الأخذ بالاعتبار نتائج القطاعات العاملة فى الموسم الماضى والاستفادة منها بما يضمن تطبيق أقصى درجات المرونة فى التنفيذ والسرعة فى الإنجاز وتلافى السلبيات.

كما تم تجهيز المعدات والآليات وتسخير جميع الإمكانيات اللازمة لتقديم أعلى مستويات فى الخدمات البلدية لحجاج بيت الله الحرام مع الأخذ فى الاعتبار جميع المشاريع الجديدة التى تنفذ فى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للاستفادة منها خلال موسم الحج.

وأشار الى انه فى مجال النظافة سيكون العمل على مدار 24 ساعة فى المناطق المزدحمة وذلك بنظام الورديات المتداخلة ، كما تمت زيادة أعداد العمالة حيث سيتم الاستفادة مما يزيد على 13 الف عامل نظافة فى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، مجهزين بأكثر من 2000 من المعدات المتنوعة.

كما تم تخصيص فرق مركزية لمواجهة أى حالات طوارئ كالأمطار أو الحرائق أو لدعم أى منطقة عند الحاجة , وسيتم العمل على مدار 24 ساعة فى أيام الذروة ، حيث ستبدأ فترة الذروة ابتداء من الأحد الموافق بعد القادم.

وأشار الى أن الأمانة هيئات حوالى 1100 صندوق كهربائى ضاغط منها ما يعمل بالطاقة الشمسية بالإضافة إلى 131 مخزنا أرضيا تستوعب فى مجملها أكثر من 14 الف طن من النفايات ، كما سيتم توفير أكثر من 4000 حاويه صغيره مقاس 240 لترا وتوزيعها فى مناطق المشاعر المقدسة ، وعدد كبير من الدراجات والعربات صديقة البيئة وسهلة الاستخدام فى المناطق المزدحمة.

أما فى مجال صحة البيئة ومراقبة الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية فقد تضمنت الخطة تكثيف الأعمال فى هذا المجال ، حيث يوجد فى مكة المكرمة أكثر من 33 الف محل تجارى وغذائى و2229 محلا موسميا ، أما فى المشاعر المقدسة فهناك 643 بين محلات مؤقتة ومباسط موسمية ومخابز وغيرها ، إضافة إلى مواقع الحلاقة بمشعر منى البالغ عددها 1100 كرسى ، وتتم متابعة جميع هذه الأماكن والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية.

كما تضمنت الخطة متابعة تشغيل المرافق البلدية المختلفة فى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وشبكات الطرق والأنفاق والجسور وشبكات الإنارة وإجراء عمليات صيانة الشوارع وشبكات تصريف السيول ومتابعة المقاولين المكلفين بتشغيلها لضمان تقديم الخدمات على مستوى عال أولا بأول وطوال فترة الموسم ، بالإضافة إلى صيانة وتشغيل دورات المياه بمكة المكرمة البالغ عددها 42 دورة .

وبالنسبة للمسالخ فقد تم إعداد خطة متكاملة لتنظيم مراقبة دخول الماشية وعدم تسربها إلى المشاعر المقدسة بطرق غير نظامية وقد تم وضع 57 مركزا للمراقبة فى أماكن مختلفة ، وسيتم تكثيف الجولات الميدانية والرقابة البيطرية للكشف عن أى حالات وبائية بين الحيوانات لضمان سلامة اللحوم المقدمة للحجاج ، كما يتم الإشراف على وحدات الذبح بالمشاعر المقدسة ومتابعة المقاول فى عملية صيانتها وتنظيفها وتبلغ الطاقة الاستيعابية لتلك الوحدات ما يقارب نصف مليون رأس من المواشى .

كما تم إنشاء 27 مركزا للخدمات بالمشاعر المقدسة لتقوم بأداء الاعمال والخدمات المختلفة عن قرب ، وتم دعم تلك المراكز بكل ما تحتاجه من القوى العاملة والمعدات ، إضافة إلى تخصيص وحدة للطوارئ وفرق للمساندة مزودة بالأفراد والمعدات لمواجهة الحالات الطارئة كالحرائق والانهيارات والأمطار ، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة من خلال ضباط الاتصال بالأمانة .

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