أخبار عاجلة

مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
مساء dmc - النائب محمد أبو حامد: أزمة أصحاب المعاشات هى أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الهلال الأحمر الإماراتى: نستهدف تقديم المساعدة لـ10 ملايين متضرر يمنى

Google+ Print
الهلال الأحمر الإماراتى: نستهدف تقديم المساعدة لـ10 ملايين متضرر يمنى الهلال الأحمر الإماراتى: نستهدف تقديم المساعدة لـ10 ملايين متضرر يمنى
قال الأمين العام للهلال الأحمر الإماراتى محمد عتيق الفلاحى، إنهم تحركوا منذ بداية الأزمة اليمنية لتقديم المساعدات العاجلة، وأنهم وزعوا المهمات على المناطق والأقسام الإدارية فى اليمن.

وأضاف الأمين العام للهلال الأحمر الإماراتي، خلال مؤتمر صحفى اليوم السبت، أن العمل يتم بالتنسيق مع شركاء ومنظمات إنسانية أخرى، وأن المساعدات لليمن لا تقف عند حدود معينة، موضحاً أن الهدف هو تقديم المساعدة لـ10 ملايين متضرر يمنى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365