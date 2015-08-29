الهلال الأحمر الإماراتى: نستهدف تقديم المساعدة لـ10 ملايين متضرر يمنى

قال الأمين العام للهلال الأحمر الإماراتى محمد عتيق الفلاحى، إنهم تحركوا منذ بداية الأزمة اليمنية لتقديم المساعدات العاجلة، وأنهم وزعوا المهمات على المناطق والأقسام الإدارية فى اليمن.

وأضاف الأمين العام للهلال الأحمر الإماراتي، خلال مؤتمر صحفى اليوم السبت، أن العمل يتم بالتنسيق مع شركاء ومنظمات إنسانية أخرى، وأن المساعدات لليمن لا تقف عند حدود معينة، موضحاً أن الهدف هو تقديم المساعدة لـ10 ملايين متضرر يمنى.

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