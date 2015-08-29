انطلاق مظاهرة حاشدة من أمام وزارة الداخلية فى بيروت بشأن أزمة النفايات

انطلقت مظاهرة حاشدة اليوم السبت، من أمام وزارة الداخلية اللبنانية فى بيروت باتجاه ساحة الشهداء وسط العاصمة، بدعوة من حملة "طلعت ريحتكم".

وقد بدأ المواطنون منذ ساعات، بالتوافد على ساحة رياض الصلح وسط العاصمة من أجل المشاركة بالتظاهرة .

وكان منظمو حملة "طلعت ريحتكم"، قد أعلنوا أن التحرك هو من أجل "محاسبة كل من أطلق النار من القوى الأمنية، على المتظاهرين ومن أعطى الأوامر من أصغر عنصر حتى وزير الداخلية نهاد المشنوق، إضافة إلى المطالبة باستقالة وزير البيئة محمد المشنوق لفشله فى حل أزمة النفايات".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أن حشدا من المتظاهرين من المجتمع المدني، انطلقوا من أمام وزارة الداخلية، للانضمام إلى التجمع فى وسط بيروت، و رفع المتظاهرون الأعلام اللبنانية .

وكان مجلس الأمن المركزى، قد قرر اليوم السبت إنشاء غرفة عمليات مشتركة لحفظ أمن التظاهرة المقررة مساء اليوم السبت فى العاصمة بيروت .

يذكر أن وسط العاصمة بيروت يشهد منذ أسبوع تظاهرات على خلفية فشل الحكومة اللبنانية فى حلّ أزمة النفايات التى يعانى منها لبنان منذ السابع عشر من شهر يوليو الماضى.

المتظاهرون فى لبنان يتوافدون على ساحات بيروت

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